Nico sempre più vicino al rientro, il post sui social: “Continua il recupero, manca sempre meno”

Nico Gonzalez è partito per Riyad insieme al resto del gruppo in vista della semifinale di Supercoppa italiana in cui la Fiorentina se la vedrà con il Napoli. Poche le possibilità di vederlo in campo contro i Campioni d’Italia in carica nel match di giovedì ma se la Fiorentina dovesse approdare in finale potrebbero aprirsi nuovi scenari. A rassicurare tutti in merito al rientro in campo è stato Nico stesso che pochi minuti fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con le immagini dell’allenamento di oggi; a fare scalpore, accendendo il tifo fiorentino, è stata la descrizione del post stesso con le sue parole: “Continuiamo il recupero, manca sempre meno”.

