Aquilani esulta: “Non è normale che vinciamo sempre, qualcuno dia un premio a questi ragazzi”

La Fiorentina ha vinto la Supercoppa Italiana primavera contro l’Inter, a fine partita ha parlato il tecnico viola Alberto Aquilani, queste le sue parole:

Incredibile, ne sono cinque, vuol dire che stiamo facendo le cose fatte per bene, questi ragazzi vanno visti un po perchè non è normale che vincano cosi tanto. Ho un gruppo che lavora con me molto importante, abbiamo studiato la partita, abbiamo capito come potevamo vincere, in campionato avevamo vinto ma non avevamo avuto il dominio che ci aspettavamo e quindi abbiamo studiato come migliorare la situazione. L’esperienza ti porta a migliorare. Potevamo fare il 3-0 poi abbiamo anche rischiato di subire il pareggio ma il calcio è cosi. La dedica va ai ragazzi, se lo meritano, vincere conta ed è importante, spero che gli venga dato il giusto premio a questi ragazzi ma non ci vogliamo fermare, ora pensiamo al campionato

