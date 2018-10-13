Supercoppa donne, stasera c'è Fiorentina - Juventus. Cincotta ci crede: "Le ragazze sono pronte, vogliamo vincere"

Oggi è il giorno della finale di Supercoppa italiana per la Fiorentina Women's che questa sera al "Picco" di La Spezia scenderà in campo per affrontare la Juventus, calcio d'inizio alle ore 20.45, di...

Oggi è il giorno della finale di Supercoppa italiana per la Fiorentina Women's che questa sera al "Picco" di La Spezia scenderà in campo per affrontare la Juventus, calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta Rai Sport. Queste le parole nel pre gara del mister Antonio Cincotta: "Abbiamo lavorato con grande attenzione durante la settimana, dovremo essere quasi perfetti anche perché sappiamo che sarà una battaglia lunga 95 minuti, dove saremo tutti sotto pressione. Ci giochiamo la coppa e daremo il meglio di noi. Lo staff sanitario stava finendo il recupero con Michela Catena e tutte le nostre altre giocatrici stanno bene quindi avremo l'organico al completo. La Juventus è un club prestigioso che è abituato a vincere. Stimo molto l'allenatrice Guarino, è un bravissimo tecnico. E' una squadra che cambia sempre stile di gioco, è anche difficile studiarli. Inoltre hanno un rosa creata per vincere il titolo, ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e siamo sicuri di poter dire la nostra aggrappandosi alla nostra identità di gioco. Le ragazze sono brave, per questo è giusto che il pubblico abbia chance di poter vedere queste calciatrici giocare. Io sono molto contento che ci sia questa attenzione mediatica intorno al calcio femminile, credo che questa attenzione sia stata conquistata negli ultimi anni, e spero che la gente si appassioni per poter seguire i miglioramenti che queste calciatrici che fanno sia in Italia che in Europa".

Fonte: Violachannel