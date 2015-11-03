Notizie Juventus Womens Fiorentina

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Clelland: "Sto bene, ho ripreso a correre nei giorni scorsi. Ho ancora i brividi per il mondiale"

27 ottobre 2019 13:44

Juventus-Fiorentina: finale di Supercoppa italiana visibile su Sky. Lazaro e Mauro restano in panchina

27 ottobre 2019 09:05

Bonetti: "Juve sulla carta superiore, noi crescere nel tempo. Vogliamo il trofeo per Commisso"

24 ottobre 2019 19:17

La Fiorentina Women's giocherà con l'Arsenal i sedicesimi di Champions League. La Juve...

16 agosto 2019 16:01

Finale Coppa Italia, la Fiorentina Women's perde 1-2 contro le bianconere

28 aprile 2019 14:19

Fiorentina Women's, Parisi: "Dispiace per la sconfitta contro la Juventus in campionato"

23 aprile 2019 20:55

Coppa Italia Women's, Fiorentina-Juventus si gioca al "Tardini" di Parma il 28/04. Info biglietti

18 aprile 2019 23:05

Guagni: "Mercoledì vogliamo il pass per la finale di coppa Italia. Poi testa allo scudetto.."

15 aprile 2019 23:39

Juventus women's batte Fiorentina Women's 1-0. Il sogno scudetto svanisce

24 marzo 2019 17:48

Fiorentina Women's, formazioni iniziali della sfida contro la Juventus Women

24 marzo 2019 14:57

Juventus Women-Fiorentina Women's: record venduti 30 mila tagliandi gratuiti

22 marzo 2019 15:27

Fiorentina Women's, biglietti gratuiti per la gara scudetto contro la Juventus Women all'Alliaz Arena

18 marzo 2019 11:50

Serie A Women's, il 24 marzo la gara tra la Juventus e la Fiorentina sarà all'Allianz Stadium...

06 marzo 2019 20:20

Girelli (Juventus): "I tifosi della Fiorentina mi hanno insultato. Hanno detto che..."

26 novembre 2018 15:10

Giuliani (Juventus Women's): "Non ho fatto parate contro la Fiorentina, sconfitta casuale"

03 novembre 2018 13:37

Supercoppa donne, stasera c'è Fiorentina - Juventus. Cincotta ci crede: "Le ragazze sono pronte, vogliamo vincere"

13 ottobre 2018 15:53

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