Fiorentina Women's, biglietti gratuiti per la gara scudetto contro la Juventus Women all'Alliaz Arena

Inizia il countdown verso la supersfida di domenica all'Allianz Stadium dove le Viola di Mister Cincotta sfideranno la Juventus campionessa d'Italia in carica. Sarà uno scrontro cruciale per l'assegna...

Inizia il countdown verso la supersfida di domenica all'Allianz Stadium dove le Viola di Mister Cincotta sfideranno la Juventus campionessa d'Italia in carica. Sarà uno scrontro cruciale per l'assegnazione dello Scudetto 2018/19 che vede in lotta le due formazioni. Solo un punto infatti separa in classifica le due squadre (47 Juventus 46 Fiorentina) e a quattro giornate dal termine il match di questo weekend potrebbe essere decisivo.

Per la prima volta nella storia l'Allianz Stadium ospiterà un match di calcio femminile e sarà proprio contro la Fiorentina. Il calcio di inizio è fissato per le ore 15.00 con diretta TV su Sky Sport.

L'ingresso allo stadio sarà gratuito. Chi vuole partecipare deve semplicemente loggarsi su Ticketone e procedere all’"acquisto" a titolo gratuito dei tagliandi. Verrà richiesto un numero di carta di credito al termine del processo, ma non verrà addebitato alcun costo. I biglietti saranno consegnati nella propria area riservata del sito in pdf e andranno stampati in A4. All’ingresso allo stadio, oltre al biglietto, sarà richiesto un documento di identità.

L’accesso all’Allianz Stadium sarà possibile partire da 2 ore prima della partita, ovvero dalle ore 13.

Fonte: Violachannel