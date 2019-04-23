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Fiorentina Women's, Parisi: "Dispiace per la sconfitta contro la Juventus in campionato"

Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women’s è intervenuta ai microfoni di Sky Sport parlando del campionato vinto dalla Juventus e della finale di Coppa Italia che si giocherà domenica:Campi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2019 20:55
Fiorentina Women's, Parisi: "Dispiace per la sconfitta contro la Juventus in campionato" -
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Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women’s è intervenuta ai microfoni di Sky Sport parlando del campionato vinto dalla Juventus e della finale di Coppa Italia che si giocherà domenica:
Campionato? "Se pensiamo che a dicembre eravamo con tanti punti di
distacco dalle prime sembrava quasi un campionato che sarebbe andato
male. Alla fine non possiamo rammaricarci di niente, ce la siamo giocata.
Dispiace per la sconfitta allo Stadium perché è stata quella decisiva".

Finale di Coppa Italia? "Domenica ci sarà l’ultimo atto di questa stagione
meravigliosa, non sto a dire come spero che vada".

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