Juventus women's batte Fiorentina Women's 1-0. Il sogno scudetto svanisce

Match decisivo e da record all'Allianz Stadium dove le formazioni femminili di Juventus e Fiorentina si sono affrontate di fronte a 40.000 spettatori. Nel primo tempo meglio le giocatrici bianconere c...

Match decisivo e da record all'Allianz Stadium dove le formazioni femminili di Juventus e Fiorentina si sono affrontate di fronte a 40.000 spettatori. Nel primo tempo meglio le giocatrici bianconere che sono andate vicine al gol in particolar modo con Girelli che ha colpito una traversa. Nel secondo tempo ancora Girelli colpisce una traversa e la Fiorentina si salva. E poi reagisce, colpendo anch'essa due traverse in due minuti di gioco con Guagni e un auto traversa della solita Girelli. Nel finale un'uscita a vuoto di Durante regala in vantaggio alle bianconere con Petersen. Bonansea nel finale si divora il gol due a zerov c