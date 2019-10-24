Bonetti: "Juve sulla carta superiore, noi crescere nel tempo. Vogliamo il trofeo per Commisso"

Tatiana Bonetti, calciatrice dell'ACFWomen's, é stata intervistata al TGR Rai Toscana, in merito alla finale di Supercoppa italiana, domenica a Cesena contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Temiamo...

Tatiana Bonetti, calciatrice dell'ACFWomen's, é stata intervistata al TGR Rai Toscana, in merito alla finale di Supercoppa italiana, domenica a Cesena contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Temiamo il fatto che la Juventu abbia calciatrici che fanno squadra, hanno un bel gioco e sono molto unite. Noi stiamo lavorando per trovare l'affinita', dobbiamo ancora venir fuori per essere al top. Ci vorrà ancora aula che tempo ma speriamo di dimostrare buone cose già questa domenica. Vincere il primo trofeo dell'era Commisso? Faremo il possibile per regalargli questa gioia, se verrà, si diverta con noi. Speriamo di alzare questa coppa insieme a lui. Ci ha spesso dimostrato che ci tiene a noi e ci seguirà con passione".