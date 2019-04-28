Finale Coppa Italia, la Fiorentina Women's perde 1-2 contro le bianconere
La Fiorentina Women's perde la Coppa Italia contro la Juventus Women per 1-2 allo stadio Tardini di Parma. La donne viola non sono riuscite a sviluppare al meglio il loro gioco e quindi a creare occas...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2019 14:19
La Fiorentina Women's perde la Coppa Italia contro la Juventus Women per 1-2 allo stadio Tardini di Parma. La donne viola non sono riuscite a sviluppare al meglio il loro gioco e quindi a creare occasioni per segnare in porta.