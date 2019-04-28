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Finale Coppa Italia, la Fiorentina Women's perde 1-2 contro le bianconere

La Fiorentina Women's perde la Coppa Italia contro la Juventus Women per 1-2 allo stadio Tardini di Parma. La donne viola non sono riuscite a sviluppare al meglio il loro gioco e quindi a creare occas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2019 14:19
Finale Coppa Italia, la Fiorentina Women's perde 1-2 contro le bianconere -
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La Fiorentina Women's perde la Coppa Italia contro la Juventus Women per 1-2 allo stadio Tardini di Parma. La donne viola non sono riuscite a sviluppare al meglio il loro gioco e quindi a creare occasioni per segnare in porta.

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