Juventus Women-Fiorentina Women's: record venduti 30 mila tagliandi gratuiti
La partita di domenica tra la Juventus Women e la Fiorentina Women's a Torino valerà lo scudetto della Serie A femmiline. Sono stati staccati già 30 mila biglietti gratis. In classifica la Juventus al...
A cura di Redazione Labaroviola
22 marzo 2019 15:27
La partita di domenica tra la Juventus Women e la Fiorentina Women's a Torino valerà lo scudetto della Serie A femmiline. Sono stati staccati già 30 mila biglietti gratis. In classifica la Juventus allenata da Rita Guarino precede le donne viola, allenate da Antonio Cincotta, di un solo punto (47 a 46), con il Milan terzo a 5 punti.
Fonte: Gazzetta.it