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Juventus Women-Fiorentina Women's: record venduti 30 mila tagliandi gratuiti

La partita di domenica tra la Juventus Women e la Fiorentina Women's a Torino valerà lo scudetto della Serie A femmiline. Sono stati staccati già 30 mila biglietti gratis. In classifica la Juventus al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2019 15:27
Juventus Women-Fiorentina Women's: record venduti 30 mila tagliandi gratuiti -
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La partita di domenica tra la Juventus Women e la Fiorentina Women's a Torino valerà lo scudetto della Serie A femmiline. Sono stati staccati già 30 mila biglietti gratis. In classifica la Juventus allenata da Rita Guarino precede le donne viola, allenate da Antonio Cincotta, di un solo punto (47 a 46), con il Milan terzo a 5 punti.

Fonte: Gazzetta.it

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