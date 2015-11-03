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Notizie Serie A Femminile Fiorentina

Disastro Femminile, sconfitte a Torino per 4-0. Le ragazze scivolano al 4 posto

11 ottobre 2020 19:27

Ohrstrom al Brivido sportivo: “Sogno di vincere un altro scudetto, gap tra noi e la juve non veritiero”

11 ottobre 2020 15:31

Gazzetta, Serie A femminile verso la ripartenza? Giovedì la decisione ma filtra ottimismo

26 maggio 2020 13:47

Rimonta Women's, le ragazze vincono 2-1 sul terreno del Sassuolo. La cronaca..

19 ottobre 2019 18:22

Fiorentina Women's-Florentia, posticipata a domenica 31 marzo

25 marzo 2019 21:48

Juventus Women-Fiorentina Women's: record venduti 30 mila tagliandi gratuiti

22 marzo 2019 15:27

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