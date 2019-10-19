Rimonta Women's, le ragazze vincono 2-1 sul terreno del Sassuolo. La cronaca..

Grande vittoria della Fiorentina Women che sotto di un gol all'80 immeritatamente per quanto fatto durante i 90 minuti, reagisce e vince in rimonta. La Fiorentina domina per tutto il primo tempo ma sb...

Grande vittoria della Fiorentina Women che sotto di un gol all'80 immeritatamente per quanto fatto durante i 90 minuti, reagisce e vince in rimonta. La Fiorentina domina per tutto il primo tempo ma sbaglia molto sottoporta poi nella ripresa concede troppo alle avversarie che prendono fiducia. Dopo il gol di Cambiaghi per il Sassuolo all'80', è arrivato il pareggio su perla della Bonetti da un calcio piazzato dalla distanza. Nel recupero la Jacques trova il gol vantaggio. La Fiorentina raggiunge la Juve a 9 punti che deve però giocare. E domenica prossima propriole bianconere saranno le avversarie in Supercoppa al Manuzzi di Cesena.

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