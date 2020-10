Ohrstrom al Brivido sportivo: “Sogno di vincere un altro scudetto, gap tra noi e la juve non veritiero”

Stephanie Ohrstrom ha raccontato i propri sogni e le sue aspettative attraverso un intervista concessa alle pagine del Brivido Sportivo.

Ecco le sue parole:

“Fiorentina e Juventus sono state le prime società ad investire nel calcio femminile, queste due squadre sono sempre state molto forti e le sfide sono sempre sentite e combattute a tutti i livelli”.

“Sinceramente non ho mai pensato che esista un grande gap tra la Fiorentina e la Juventus sono sempre stata convinta che la Fiorentina abbia avuto e abbia giocatrici altrettanto forte e di riuscire talvolta a dimostrarlo.

Spero che questo inizio di campionato ci dia la spinta per convincerci che possiamo far male a qualunque squadra voglio una Fiorentina senza paura, che crede nel proprio gioco e non abbia paura dellle altre”.

“Credo che sia ora di mettere via tutti dubbi e iniziare a credere in questo salto penso che potremo davvero lottare per il titolo”.

“La Juve? E’ senza dubbi una squadra forte con giocatrici molto importanti. La cosa importante è la continuità. È una formazione che ha cambiato poco “.

“Girelli è una giocatrice forte e sotto la guida di Guarino ha fatto cose buone e si muove bene tra gli spazi e di testa è molto abile. Quindi sì, bisogna tenerla d’occhio in modo particolare”.

“Ogni volta che io e le mie compagne non siamo riuscite a batterle è stato un rimpianto. Questo perché sapevamo che avremmo potuto. La super coppa è il ricordo più bello, ricordo che partimmo a mille, e lottammo per tenerci stretto il vantaggio fino alla fine. Ho dei bellissimi ricordi contro di loro!”

“E’ ancora presto per capire come sarà il campionato ma sicuramente sarà competitivo. Vedo tante giovani calciatrici italiane che stanno dimostrando chee la Serie A sta iniziando ad attirare nomi importanti dall’estero. C’è prospettiva e possiamo tutte imparare le une dalle altre”.

“Sogno di vincere di nuovo lo scudetto con la Fiorentina, è ora che il tricolore torni a Firenze. Ogni anno arriviamo alla fine, sarebbe davvero bello festeggiare con le compagne e la società che crede molto in noi e ci sostiene, e insieme ai nostri tifosi che ci dimostrano tanto affetto. Mi piacerebbe tornare in nazionale per disputare le Olimpiadi come ciliegina sulla torta”.

LEGGI ANCHE : REPUBBLICA, MILENKOVIC NON VUOLE RINNOVARE CON LA FIORENTINA, SARÀ CESSIONE A FINE STAGIONE. I DETTAGLI