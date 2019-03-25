Fiorentina Women's-Florentia, posticipata a domenica 31 marzo
La partita Fiorentina Women's FC - CF Florentia, valida per la 9° giornata di ritorno della Serie A Femminile 2018/2019, sarà giocata domenica 31 marzo 2019 alle ore 12.30 con diretta su SKY Sport, an...
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2019 21:48
La partita Fiorentina Women's FC - CF Florentia, valida per la 9° giornata di ritorno della Serie A Femminile 2018/2019, sarà giocata domenica 31 marzo 2019 alle ore 12.30 con diretta su SKY Sport, anziché come previsto dal calendario originario sabato 30 marzo alle ore 15.00.
Fonte: Violachannel