La Fiorentina Women's giocherà con l'Arsenal i sedicesimi di Champions League. La Juve...
Stamattina è stato fatto il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions delle donne nel primo turno dove partecipano ci saranno anche le italiane qualificate. La Juventus e la Fiorentina non so...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2019 16:01
Stamattina è stato fatto il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions delle donne nel primo turno dove partecipano ci saranno anche le italiane qualificate. La Juventus e la Fiorentina non sono state molto fortunate: la Juventus sfiderà il Barcellona e l'Arsenal sarà l'avversario della Viola. Le partite d'andata si giocheranno l'11-12 settembre mentre i match di ritorno fra il 25 e il 26 settembre.
Fonte: Gazzetta