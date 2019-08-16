La Fiorentina Women's giocherà con l'Arsenal i sedicesimi di Champions League. La Juve...

Stamattina è stato fatto il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions delle donne nel primo turno dove partecipano ci saranno anche le italiane qualificate. La Juventus e la Fiorentina non so...

Stamattina è stato fatto il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions delle donne nel primo turno dove partecipano ci saranno anche le italiane qualificate. La Juventus e la Fiorentina non sono state molto fortunate: la Juventus sfiderà il Barcellona e l'Arsenal sarà l'avversario della Viola. Le partite d'andata si giocheranno l'11-12 settembre mentre i match di ritorno fra il 25 e il 26 settembre.

Fonte: Gazzetta