Notizie Fiorentina Women Fiorentina

La Fiorentina Femminile batte l'Inter ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia. Juve probabile avversaria
06 febbraio 2024 18:22
Fiorentina 4-2 Juventus Women: poker delle Viole al Franchi all'ultima di campionato
21 maggio 2023 17:40
Cincotta: "Non si può giocare in dieci con la Juventus"
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Alia Guagni: "Ancora nessun aggiornamento sul futuro del calcio femminile"
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Fiorentina, il primo bilancio della proprietà Commisso è in rosso nel 2019: - 27,6 milioni
24 aprile 2020 20:40
Carolina Morace critica Cincotta: "Butta via sempre un tempo. Per paura? O mancanza di convinzione?"
02 dicembre 2019 13:09
Clelland: "Sto bene, ho ripreso a correre nei giorni scorsi. Ho ancora i brividi per il mondiale"
27 ottobre 2019 13:44
Commisso: "Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze fino a Cesena per loro. Voglio portare la coppa al Franchi stasera"
27 ottobre 2019 12:57
FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SUPERCOPPA: JUVENTUS-FIORENTINA, ASSENTE MAURO
27 ottobre 2019 11:49
La Fiorentina Women's giocherà con l'Arsenal i sedicesimi di Champions League. La Juve...
16 agosto 2019 16:01
Ufficiale: Elena Linari ha prolungato il suo contratto con l'Atletico Madrid
22 maggio 2019 12:42
Il nuovo colpo della Fiorentina Women's non è tornata dalle vacanze, vuole lasciare Firenze. La società viola..
07 gennaio 2018 14:01
Mauro: "A Torino per vincere contro la Juventus, vogliamo riaprire il campionato e vincere lo scudetto"
08 dicembre 2017 11:55
Corr. Fiorentino: "La fine della favola" per la Fiorentina Women's, 2400 spettatori al Franchi...
09 novembre 2017 09:01
Forza Fiorentina! L'ACF Women's stasera in Champions a caccia dell'impresa contro il terribile Wolfsburg...
08 novembre 2017 09:06
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