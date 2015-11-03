Notizie Fiorentina Women Fiorentina

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La Fiorentina Femminile batte l'Inter ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia. Juve probabile avversaria

06 febbraio 2024 18:22

Fiorentina 4-2 Juventus Women: poker delle Viole al Franchi all'ultima di campionato

21 maggio 2023 17:40

Cincotta: "Non si può giocare in dieci con la Juventus"

11 ottobre 2020 20:03

Alia Guagni: "Ancora nessun aggiornamento sul futuro del calcio femminile"

24 maggio 2020 22:02

Fiorentina, il primo bilancio della proprietà Commisso è in rosso nel 2019: - 27,6 milioni

24 aprile 2020 20:40

Carolina Morace critica Cincotta: "Butta via sempre un tempo. Per paura? O mancanza di convinzione?"

02 dicembre 2019 13:09

Clelland: "Sto bene, ho ripreso a correre nei giorni scorsi. Ho ancora i brividi per il mondiale"

27 ottobre 2019 13:44

Commisso: "Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze fino a Cesena per loro. Voglio portare la coppa al Franchi stasera"

27 ottobre 2019 12:57

FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SUPERCOPPA: JUVENTUS-FIORENTINA, ASSENTE MAURO

27 ottobre 2019 11:49

La Fiorentina Women's giocherà con l'Arsenal i sedicesimi di Champions League. La Juve...

16 agosto 2019 16:01

Ufficiale: Elena Linari ha prolungato il suo contratto con l'Atletico Madrid

22 maggio 2019 12:42

Il nuovo colpo della Fiorentina Women's non è tornata dalle vacanze, vuole lasciare Firenze. La società viola..

07 gennaio 2018 14:01

Mauro: "A Torino per vincere contro la Juventus, vogliamo riaprire il campionato e vincere lo scudetto"

08 dicembre 2017 11:55

Corr. Fiorentino: "La fine della favola" per la Fiorentina Women's, 2400 spettatori al Franchi...

09 novembre 2017 09:01

Forza Fiorentina! L'ACF Women's stasera in Champions a caccia dell'impresa contro il terribile Wolfsburg...

08 novembre 2017 09:06

Della Valle: "Complimenti alle ragazze, emozioni uniche. Basta polemiche, dobbiamo stare uniti"

06 maggio 2017 17:48

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