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FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SUPERCOPPA: JUVENTUS-FIORENTINA, ASSENTE MAURO

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina Women contro la Juventus Women in trasferta allo stadio di Cesena:FIORENTINA (4-4-2): Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Agard, Arnth; Thogersen, Adami, Parisi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 11:49
FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SUPERCOPPA: JUVENTUS-FIORENTINA, ASSENTE MAURO -
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina Women contro la Juventus Women in trasferta allo stadio di Cesena:

FIORENTINA (4-4-2): Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Agard, Arnth; Thogersen, Adami, Parisi, Breitner; Bonetti, Vigilucci.

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