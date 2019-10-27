FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SUPERCOPPA: JUVENTUS-FIORENTINA, ASSENTE MAURO
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina Women contro la Juventus Women in trasferta allo stadio di Cesena:FIORENTINA (4-4-2): Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Agard, Arnth; Thogersen, Adami, Parisi...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 11:49
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina Women contro la Juventus Women in trasferta allo stadio di Cesena:
FIORENTINA (4-4-2): Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Agard, Arnth; Thogersen, Adami, Parisi, Breitner; Bonetti, Vigilucci.