Commisso: "Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze fino a Cesena per loro. Voglio portare la coppa al Franchi stasera"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport: "Sono emozionato, il futuro è bellissimo. Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze fino a Cesena per loro. Voglio p...

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport: "Sono emozionato, il futuro è bellissimo. Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze fino a Cesena per loro. Voglio portare un trofeo al Franchi stasera. Le mie squadre? Io sono orgoglioso di tutta Firenze, maschi e donne: sono felicissimo di essere a Firenze e oggi a Cesena. Grazie all’Italia, alla Fiorentina e a Firenze per l’accoglienza che mi hanno riservato".