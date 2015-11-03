Notizie Fiorentina Sky Fiorentina

Trevisani: "Fiorentina-Benevento mi ha messo inquietudine"
27 novembre 2020 17:14
Commisso: "No fake news su De Rossi o Di Francesco"
02 agosto 2020 20:12
SKY o DAZN? Ecco date e orari delle prossime 10 gare viola e dove vederle sulla televisione
18 gennaio 2020 12:47
Sky, forte interesse della Fiorentina per Amrabat. Ma il Napoli è in vantaggio sulle pretendenti
26 novembre 2019 19:28
Lega di Serie A: ecco su quale piattaforma seguire la Fiorentina nelle prossime partite di Campionato
17 novembre 2019 14:59
Commisso: "Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze fino a Cesena per loro. Voglio portare la coppa al Franchi stasera"
27 ottobre 2019 12:57
Commisso: "Un anno fa potevo essere al Milan ma sono contentissimo di aver preso la Fiorentina"
29 settembre 2019 18:03
Di Marzio: "È stato Llorente a dire di no alla Fiorentina in estate. Montella è in attesa di Pedro"
22 settembre 2019 21:56
Sky Sport, su Biraghi oltre all'Inter c'è anche l'Atalanta che ha avviato i contatti con la società viola
12 agosto 2019 19:46
Sky Sport, sul giocatore tedesco della Juventus Khedira non c'è solamente la Fiorentina
26 luglio 2019 21:45
Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria
19 luglio 2019 00:21
Sky Sport, domani avverà l'incontro tra Pradè e Petrachi per concludere l'affare Veretout
02 luglio 2019 22:12
Archivio