Notizie Fiorentina Sky Fiorentina

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Trevisani: "Fiorentina-Benevento mi ha messo inquietudine"

27 novembre 2020 17:14

Commisso: "No fake news su De Rossi o Di Francesco"

02 agosto 2020 20:12

SKY o DAZN? Ecco date e orari delle prossime 10 gare viola e dove vederle sulla televisione

18 gennaio 2020 12:47

Sky, forte interesse della Fiorentina per Amrabat. Ma il Napoli è in vantaggio sulle pretendenti

26 novembre 2019 19:28

Lega di Serie A: ecco su quale piattaforma seguire la Fiorentina nelle prossime partite di Campionato

17 novembre 2019 14:59

Commisso: "Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze fino a Cesena per loro. Voglio portare la coppa al Franchi stasera"

27 ottobre 2019 12:57

Commisso: "Un anno fa potevo essere al Milan ma sono contentissimo di aver preso la Fiorentina"

29 settembre 2019 18:03

Di Marzio: "È stato Llorente a dire di no alla Fiorentina in estate. Montella è in attesa di Pedro"

22 settembre 2019 21:56

Sky Sport, su Biraghi oltre all'Inter c'è anche l'Atalanta che ha avviato i contatti con la società viola

12 agosto 2019 19:46

Sky Sport, sul giocatore tedesco della Juventus Khedira non c'è solamente la Fiorentina

26 luglio 2019 21:45

Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria

19 luglio 2019 00:21

Sky Sport, domani avverà l'incontro tra Pradè e Petrachi per concludere l'affare Veretout

02 luglio 2019 22:12

Fiorentina su SKY o DAZN? Ecco dove vedere la viola fino a metà marzo. Le date delle partite...

21 dicembre 2018 20:50

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