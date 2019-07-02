Sky Sport, domani avverà l'incontro tra Pradè e Petrachi per concludere l'affare Veretout
Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'incontro tra il Milan e la Fiorentina di oggi pomeriggio, domani sarà la Roma a trattare con la viola con Petrachi per prendere il centrocampista francese...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 22:12
Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'incontro tra il Milan e la Fiorentina di oggi pomeriggio, domani sarà la Roma a trattare con la viola con Petrachi per prendere il centrocampista francese Jordan Veretout. I contatti con il giocatore e il club romano sono ben avviati.