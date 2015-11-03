Notizie Veretout Roma Fiorentina

Labaro Viola

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Veretout atterrato a Roma. Domattina visite mediche e firma. Quinquennale da 2,5 mln l'anno..

19 luglio 2019 22:31

Sky Sport, domani avverà l'incontro tra Pradè e Petrachi per concludere l'affare Veretout

02 luglio 2019 22:12

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