Veretout atterrato a Roma. Domattina visite mediche e firma. Quinquennale da 2,5 mln l'anno..
Da domani Jordan Veretout non sarà più ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Come riportato da Skysport, il centrocampista francese è da poco atterrato nella Capitale. Con la firma sul contratt...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 22:31
Da domani Jordan Veretout non sarà più ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Come riportato da Skysport, il centrocampista francese è da poco atterrato nella Capitale. Con la firma sul contratto, diventerà un calciatore della Roma, la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. Quindi sempre domani mattina,firmerà un contratto di cinque anni da 2,5 milioni a stagione più bonus legati alla qualificazione alla Champions League.
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