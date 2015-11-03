Notizie Trigoria Fiorentina

A Trigoria è partita la protesta dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Società di pagliacci, preparate le valigie..."
31 ottobre 2024 13:45
De Rossi: "Trigoria è trasformata. Guardando presentazione Viola Park ho capito l'importanza di avere un posto così"
17 gennaio 2024 19:06
Da Roma, il 16 aprile agente di Vlahovic a Trigoria. Avrebbe detto no al rinnovo viola
23 aprile 2021 13:21
Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa..
05 settembre 2019 14:33
Veretout atterrato a Roma. Domattina visite mediche e firma. Quinquennale da 2,5 mln l'anno..
19 luglio 2019 22:31
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