De Rossi: “Trigoria è trasformata. Guardando presentazione Viola Park ho capito l’importanza di avere un posto così”

Le prime parole di Daniele De Rossi da allenatore della Roma. Rispondendo ai canali ufficiali del club giallorosso ha fatto riferimento al nuovo centro sportivo della Fiorentina e di come anche Trigoria sia cambiata rispetto a quando vestiva da calciatore la maglia della Roma

“Come ho trovato Trigoria? E’ stato uno shock perchè non la riconosco. Trasformata in meglio e pochi mesi fa guardavo la presentazione del centro sportivo della Fiorentina che è qualcosa di pazzesco, non ci sono mai stato, ma mi dicono sia qualcosa di meraviglioso e pensavo a quanto può essere bello e importante avere un centro sportivo del genere. Poi entro qua e mi rendo contro che è qualcosa di incredibile: sono quasi invidioso di quando ho vestito io questa maglia e mi rendo conto che forse un posto del genere ci è mancato.”

