Labaro Viola

Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa..

Giornata di conferenza stampa nella nuova squadra, così si è presentato il nuovo bomber della Roma, Nikola Kalinic, ha risposto ad una domanda sulla sua duttilità nel reparto d'attacco. Questa la sua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 14:33
Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa.. -
News
Paulo Sousa
Trigoria
Fonseca
Condividi

Giornata di conferenza stampa nella nuova squadra, così si è presentato il nuovo bomber della Roma, Nikola Kalinic, ha risposto ad una domanda sulla sua duttilità nel reparto d'attacco. Questa la sua risposta: "Nella Fiorentina  ho dato del mio meglio anche a sinistra, con Sousa. Mi piace giocare in più posizioni: a tre, a due punte e con solo un riferimento offensivo. Conosco bene il mister Fonseca, anche io ho giocato in Ucraina. Penso siano simili lui e Sousa, vogliono giocare avendo il possesso della palla. Sono contento di lavorare con tecnici con queste idee".

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok