Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa..

Giornata di conferenza stampa nella nuova squadra, così si è presentato il nuovo bomber della Roma, Nikola Kalinic, ha risposto ad una domanda sulla sua duttilità nel reparto d'attacco. Questa la sua...

Giornata di conferenza stampa nella nuova squadra, così si è presentato il nuovo bomber della Roma, Nikola Kalinic, ha risposto ad una domanda sulla sua duttilità nel reparto d'attacco. Questa la sua risposta: "Nella Fiorentina ho dato del mio meglio anche a sinistra, con Sousa. Mi piace giocare in più posizioni: a tre, a due punte e con solo un riferimento offensivo. Conosco bene il mister Fonseca, anche io ho giocato in Ucraina. Penso siano simili lui e Sousa, vogliono giocare avendo il possesso della palla. Sono contento di lavorare con tecnici con queste idee".

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