A Trigoria è partita la protesta dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Società di pagliacci, preparate le valigie..."

Prosegue la protesta dei tifosi della Roma. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è stato esposto un nuovo striscione fuori...

Prosegue la protesta dei tifosi della Roma. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è stato esposto un nuovo striscione fuori dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

"Società di pagliacci, squadra di pi...oni, preparate le valigie... Fuori dai co...oni!!!", si legge nel messaggio affisso su uno dei muri presenti all'esterno della struttura, firmato ASR Tevere. I giallorossi sono reduci dal 5-1 contro la Fiorentina e domani saranno chiamati a rispondere sul campo. Lo riporta IlRomanista