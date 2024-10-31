Labaro Viola

A Trigoria è partita la protesta dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Società di pagliacci, preparate le valigie..."

Prosegue la protesta dei tifosi della Roma. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è stato esposto un nuovo striscione fuori...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2024 13:45
A Trigoria è partita la protesta dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Società di pagliacci, preparate le valigie..." -
News
Fiorentina
Roma
Serie A
Trigoria
Condividi

Prosegue la protesta dei tifosi della Roma. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è stato esposto un nuovo striscione fuori dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

"Società di pagliacci, squadra di pi...oni, preparate le valigie... Fuori dai co...oni!!!", si legge nel messaggio affisso su uno dei muri presenti all'esterno della struttura, firmato ASR Tevere. I giallorossi sono reduci dal 5-1 contro la Fiorentina e domani saranno chiamati a rispondere sul campo. Lo riporta IlRomanista

MALUSCI: “LA FIORENTINA DEVE PUNTARE SEMPRE AD ENTRARE IN EUROPA, SE NON CI VA È UN FALLIMENTO”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok