Malusci: "La Fiorentina deve puntare sempre ad entrare in Europa, se non ci va è un fallimento"

L'ex difensore viola ha commentato la vigilia della Fiorentina in vista dell'impegno contro il Genoa di Gilardino

A Radio Bruno l'ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato della sfida di stasera a Genova contro il Grifone: "Stasera è la classica sfida dove se vinci, puoi alzare l'asticella perché passeresti la Juventus e saresti terzo in classifica con l'Atalanta. Chiaramente sarebbe solo l'inizio, ma darebbe una botta d'entusiasmo notevole a tutti, per quello è importante vincere oggi. Il campionato è livellato, non esiste una squadra che lo sta ammazzando, di conseguenza, mi aspetto una prova di maturità a Marassi che è sempre uno stadio caldo con un pubblico forte. Non bisogna ripetere l'errore dell'anno scorso quando dopo la vittoria di Napoli, hai perso in casa con l'Empoli e se avessi vinto, saresti andato secondo in classifica. La Fiorentina deve crescere ora, questo è il momento in cui possiamo toglierci delle soddisfazioni."

Sul gruppo: "Alla Fiorentina devi lottare per un obbiettivo importante, questo sempre, l'Europa è il minimo per cui tu possa ambire perché è la storia della squadra. Non andarci vorrebbe dire che la stagione non sarebbe positiva. Merito a Palladino per quello che sta facendo dopo l'inizio traballante, invece sta realizzando un lavoro ottimo".

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