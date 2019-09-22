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Di Marzio: "È stato Llorente a dire di no alla Fiorentina in estate. Montella è in attesa di Pedro"

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile trasferimento di Llorente alla Fiorentina nel corso del calciomercato estivo: "È stato lui a dire di no al trasferimento a Fire...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2019 21:56
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Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile trasferimento di Llorente alla Fiorentina nel corso del calciomercato estivo: "È stato lui a dire di no al trasferimento a Firenze. L’allenatore viola, Vincenzo Montella, però non ne fa tanto un dramma, anche se avere un terminale offensivo in attesa di Pedro sarebbe stato più utile per lui e per la squadra".

Fonte: Sky

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