Di Marzio: "È stato Llorente a dire di no alla Fiorentina in estate. Montella è in attesa di Pedro"

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile trasferimento di Llorente alla Fiorentina nel corso del calciomercato estivo: "È stato lui a dire di no al trasferimento a Fire...

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile trasferimento di Llorente alla Fiorentina nel corso del calciomercato estivo: "È stato lui a dire di no al trasferimento a Firenze. L’allenatore viola, Vincenzo Montella, però non ne fa tanto un dramma, anche se avere un terminale offensivo in attesa di Pedro sarebbe stato più utile per lui e per la squadra".

Fonte: Sky