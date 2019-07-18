Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria
Secondo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, lo scambio tra la Fiorentina e Sampdoria è saltato sul nascere La Fiorentina avrebbe dovuto prendere Dennis Praet e cedere Marco Benassi ai blucerchi...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 00:21
Secondo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, lo scambio tra la Fiorentina e Sampdoria è saltato sul nascere La Fiorentina avrebbe dovuto prendere Dennis Praet e cedere Marco Benassi ai blucerchiati. Però l’operazione è tramontata subito perché il centrocampista belga non aveva nessuna intenzione di lasciare il club ligure ma soltanto per una grande squadra.