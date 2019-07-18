Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria

Secondo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, lo scambio tra la Fiorentina e Sampdoria è saltato sul nascere La Fiorentina avrebbe dovuto prendere Dennis Praet e cedere Marco Benassi ai blucerchi...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2019 00:21

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