Notizie Benassi Fiorentina Fiorentina

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Benassi continua ad allenarsi con la Fiorentina al Viola Park, anche se non è più un calciatore viola

04 giugno 2024 15:21

Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria

19 luglio 2019 00:21

Marco Benassi è stato proposto al Genoa ma il valore del suo cartellino è troppo alto

02 luglio 2019 13:49

Benassi: "Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per l'Europa..."

10 marzo 2019 21:01

Marco Benassi: uno degli aghi della bilancia della stagione della Fiorentina

13 settembre 2017 15:26

Benassi: "Sto migliorando sia come esterno che come trequartista"

05 settembre 2017 18:58

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