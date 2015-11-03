Notizie Benassi Fiorentina Fiorentina

Benassi continua ad allenarsi con la Fiorentina al Viola Park, anche se non è più un calciatore viola
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19 luglio 2019 00:21
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02 luglio 2019 13:49
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10 marzo 2019 21:01
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05 settembre 2017 18:58
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