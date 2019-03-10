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Benassi: "Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per l'Europa..."

Nel prepartita ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il centrocampista viola Marco Benassi: “Quella di stasera sarà una bella partita tra due squadre molto motivate. Entrambe le formazion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2019 21:01
Benassi: "Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per l'Europa..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nel prepartita ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il centrocampista viola Marco Benassi: “Quella di stasera sarà una bella partita tra due squadre molto motivate. Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per raggiungere posizioni valide per la qualificazione in Europa, noi abbiamo preparato bene questa sfida e daremo il massimo per vincere. Dovremo correre a partire da questa gara per recuperare terreno sulle squadre che ci precedono in classifica”.

Fonte: cittaceleste

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