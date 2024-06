Come riportato da Radio Bruno, Marco Benassi non è più un calciatore della Fiorentina, ma continua ad allenarsi da solo al Viola Park con il benestare della società. Il calciatore è svincolato da settembre 2023 ed ancora non vuole appendere gli scarpini al chiodo. Ricordiamo che il figlio è ancora un tesserato della Fiorentina e si allena nello stesso centro sportivo.