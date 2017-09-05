Benassi: "Sto migliorando sia come esterno che come trequartista"

Benassi non si arrende: è convinto di poter stupire Pioli anche nel nuovo ruolo.

Nuove dichiarazioni di Marco Benassi, rilasciate sempre a Sky, in cui l'ex calciatore granata si è mostrato sempre ottimista, sia sul futuro della Fiorentina che sul suo nuovo ruolo:

"Più passa il tempo e più miglioro come condizione, dato che ho anche iniziato la preparazione più tardi con il Torino (a causa dell'Europeo Under 21, ndr). Alla prima partita di Campionato ho fatto fatica, quella scorsa con la Sampdoria è già andata meglio. Sto capendo sempre di più come interpretare questo nuovo ruolo. Ogni giorno mi sento in crescita. Domenica ad esempio con i blucerchiati non mi sono trovato male da trequartista, mentre sabato in amichevole ho provato da esterno ed anche lì mi son trovato bene".