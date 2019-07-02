Labaro Viola

Marco Benassi è stato proposto al Genoa ma il valore del suo cartellino è troppo alto

Secondo il quotidiano del Secolo XIX, il centrocampista Marco Benassi della Fiorentina calciatore è stato proposto al Genoa. Però la valutazione del cartellino è considerato molto alta. Per questo mot...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 13:49
Marco Benassi è stato proposto al Genoa ma il valore del suo cartellino è troppo alto - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Badelj
Genoa
Calciomercato Fiorentina
Benassi Fiorentina
Condividi

Secondo il quotidiano del Secolo XIX, il centrocampista Marco Benassi della Fiorentina calciatore è stato proposto al Genoa. Però la valutazione del cartellino è considerato molto alta. Per questo motivo il Grifone starebbe pensando a comprare Milan Badelj ex giocatore viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok