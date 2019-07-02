Marco Benassi è stato proposto al Genoa ma il valore del suo cartellino è troppo alto
Secondo il quotidiano del Secolo XIX, il centrocampista Marco Benassi della Fiorentina calciatore è stato proposto al Genoa. Però la valutazione del cartellino è considerato molto alta. Per questo mot...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 13:49
Secondo il quotidiano del Secolo XIX, il centrocampista Marco Benassi della Fiorentina calciatore è stato proposto al Genoa. Però la valutazione del cartellino è considerato molto alta. Per questo motivo il Grifone starebbe pensando a comprare Milan Badelj ex giocatore viola.