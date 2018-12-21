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Fiorentina su SKY o DAZN? Ecco dove vedere la viola fino a metà marzo. Le date delle partite...

Sono uscite le date delle prossime partite della Fiorentina. Ecco come e dove vedere nei prossimi mesi la Fiorentina in TV:domenica 20 gennaio 2019Fiorentina-Sampdoria ore 15.00 – SKYdomenica 27 genna...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
21 dicembre 2018 20:50
Fiorentina su SKY o DAZN? Ecco dove vedere la viola fino a metà marzo. Le date delle partite... -
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Sono uscite le date delle prossime partite della Fiorentina. Ecco come e dove vedere nei prossimi mesi la Fiorentina in TV:

domenica 20 gennaio 2019
Fiorentina-Sampdoria ore 15.00 – SKY

domenica 27 gennaio 2019
Chievo-Fiorentina ore 12.30 – DAZN

domenica 3 febbraio 2019
Udinese-Fiorentina ore 15.00 – DAZN

sabato 9 febbraio 2019
Fiorentina-Napoli ore 18.00 – SKY

domenica 17 febbraio 2019
Spal-Fiorentina ore 12.30 – DAZN

Domenica 24 febbraio
Fiorentina-Inter ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 4 marzo 2019
Atalanta-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Un anno prima è morto il capitano della Fiorentina Davide Astori, nato proprio un provincia di Bergamo. Sarà sicuramente una partita particolare

domenica 10 marzo
Fiorentina-Lazio ore 20.30 – SKY

venerdì 15 marzo
Cagliari-Fiorentina ore 20.30 – SKY

 

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