Fiorentina su SKY o DAZN? Ecco dove vedere la viola fino a metà marzo. Le date delle partite...
Sono uscite le date delle prossime partite della Fiorentina. Ecco come e dove vedere nei prossimi mesi la Fiorentina in TV:domenica 20 gennaio 2019Fiorentina-Sampdoria ore 15.00 – SKYdomenica 27 genna...
Sono uscite le date delle prossime partite della Fiorentina. Ecco come e dove vedere nei prossimi mesi la Fiorentina in TV:
domenica 20 gennaio 2019
Fiorentina-Sampdoria ore 15.00 – SKY
domenica 27 gennaio 2019
Chievo-Fiorentina ore 12.30 – DAZN
domenica 3 febbraio 2019
Udinese-Fiorentina ore 15.00 – DAZN
sabato 9 febbraio 2019
Fiorentina-Napoli ore 18.00 – SKY
domenica 17 febbraio 2019
Spal-Fiorentina ore 12.30 – DAZN
Domenica 24 febbraio
Fiorentina-Inter ore 20.30 – SKY
Il posticipo di lunedì 4 marzo 2019
Atalanta-Fiorentina ore 20.30 – SKY
Un anno prima è morto il capitano della Fiorentina Davide Astori, nato proprio un provincia di Bergamo. Sarà sicuramente una partita particolare
domenica 10 marzo
Fiorentina-Lazio ore 20.30 – SKY
venerdì 15 marzo
Cagliari-Fiorentina ore 20.30 – SKY