Commisso: "Un anno fa potevo essere al Milan ma sono contentissimo di aver preso la Fiorentina"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato intervistato a Sky prima della sfida di stasera con il Milan alle ore 20:45: "Il Milan ha perso qualche giorno fa, vorranno fare risultato ma ho f...

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2019 18:03

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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