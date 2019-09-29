Commisso: "Un anno fa potevo essere al Milan ma sono contentissimo di aver preso la Fiorentina"
Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato intervistato a Sky prima della sfida di stasera con il Milan alle ore 20:45: "Il Milan ha perso qualche giorno fa, vorranno fare risultato ma ho f...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 18:03
Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato intervistato a Sky prima della sfida di stasera con il Milan alle ore 20:45: "Il Milan ha perso qualche giorno fa, vorranno fare risultato ma ho fiducia nei miei ragazzi. Un anno fa potevo essere dall'altra parte, però sono parecchio felice di aver comprato la Fiorentina e ora sono fiorentino al 100%".