Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato la stagione della Fiorentina su Sky SportdSport la vittoria per 3-1 contro la Spal: “Abbiamo avuto molti dei nostri contagiati. Divertitevi adesso, ve lo meritate. Il primo obiettivo di questa stagione è stato raggiunto. Nelle partite di Iachini abbiamo fatto benissimo, soprattutto in difesa. L’ho confermato con convinzione. Prossima stagione? Giocare a calcio un pochino meglio. Speriamo di fare bene: voglio stare nella parte sinistra della classifica. Stadio? Sto portando tanti soldi in Italia come mai nessuno prima di me al primo anno. Ho voglia di fare le infrastrutture: è importante soprattutto in questo momento. I politici dovrebbero lasciarci investire. Chiesa? Spero rimanga. L’ho tenuto un anno poi l’ho lasciato libero purché porti i soldi che vale. Le notizie sulla panchina? Nessuno ha parlato con me prima di lanciare le indiscrezioni su De Rossi o Di Francesco…Di Marzio non deve scrivere fake news. Sarebbe meglio contattarmi. Fate bene il vostro lavoro”.