Sky, forte interesse della Fiorentina per Amrabat. Ma il Napoli è in vantaggio sulle pretendenti
Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul centrocampista Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto dal Bruge c'è anche la Fiorentina ma il Napoli sarebbe in vantaggio su t...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 19:28
Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul centrocampista Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto dal Bruge c'è anche la Fiorentina ma il Napoli sarebbe in vantaggio su tutte le altre pretendenti. L'Hellas riscatterà il calciatore a 3,5 milioni però il suo valore supererà i 10 milioni di euro, offerti dal Napoli per battere la concorrenza.