Lega di Serie A: ecco su quale piattaforma seguire la Fiorentina nelle prossime partite di Campionato
Vediamo insieme quali partite della Fiorentina saranno trasmesse su Sky e quali su Dazn.
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 14:59
La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi ed i posticipi delle giornate di Campionato 2019/20 fino al 17' turno, e di conseguenza di giorni ed orari anche quali partite saranno trasmesse su Sky e quali su Dazn.
Noi vediamo nello specifico il programma della Fiorentina:
13^ GIORNATA
24/11/2019 Domenica 15.00 Hellas Verona – Fiorentina DAZN
14^ GIORNATA
30/11/2019 Sabato 20.45 Fiorentina – Lecce DAZN
15^ GIORNATA
8/12/2019 Domenica 15.00 Torino – Fiorentina SKY
16^ GIORNATA
15/12/2019 Domenica 20.45 Fiorentina – Inter SKY
17^ GIORNATA
20/12/2019 Venerdì 20.45 Fiorentina – Roma SKY