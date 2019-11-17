Lega di Serie A: ecco su quale piattaforma seguire la Fiorentina nelle prossime partite di Campionato

Vediamo insieme quali partite della Fiorentina saranno trasmesse su Sky e quali su Dazn.

La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi ed i posticipi delle giornate di Campionato 2019/20 fino al 17' turno, e di conseguenza di giorni ed orari anche quali partite saranno trasmesse su Sky e quali su Dazn.

Noi vediamo nello specifico il programma della Fiorentina:

13^ GIORNATA

24/11/2019 Domenica 15.00 Hellas Verona – Fiorentina DAZN

14^ GIORNATA

30/11/2019 Sabato 20.45 Fiorentina – Lecce DAZN

15^ GIORNATA

8/12/2019 Domenica 15.00 Torino – Fiorentina SKY

16^ GIORNATA

15/12/2019 Domenica 20.45 Fiorentina – Inter SKY

17^ GIORNATA

20/12/2019 Venerdì 20.45 Fiorentina – Roma SKY