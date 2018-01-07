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Il nuovo colpo della Fiorentina Women's non è tornata dalle vacanze, vuole lasciare Firenze. La società viola..

Ingrid Schjelderup, nazionale norvegese tesserata dalla Fiorentina Women’s appena un mese fa, non è tornata dalle vacanze e la sua avventura in viola sembra agli sgoccioli.Dopo solo due presenze, il 3...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2018 14:01
Il nuovo colpo della Fiorentina Women's non è tornata dalle vacanze, vuole lasciare Firenze. La società viola.. -
Rassegna Stampa
Fiorentina Women
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Ingrid Schjelderup, nazionale norvegese tesserata dalla Fiorentina Women’s appena un mese fa, non è tornata dalle vacanze e la sua avventura in viola sembra agli sgoccioli.
Dopo solo due presenze, il 3 gennaio scorso la centrocampista non si è presentata alla ripresa degli allenamenti e così è stato anche nei due giorni successivi.

Cos’è successo? Niente di cui la società non fosse al corrente. La  Schjelderup ha informato il club di avere problematiche familiari da risolvere e, nonostante la chiara inadempienza contrattuale, la dirigenza ha deciso di rispettare le sue esigenze e di non creare un caso.

Corriere fiorentino

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