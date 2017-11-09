Corr. Fiorentino: "La fine della favola" per la Fiorentina Women's, 2400 spettatori al Franchi...

"La fine della favola viola". Questo il titolo scelto dal Corriere Fiorentino riguardo alla Fiorentina Women's, sconfitta dal Wolfsburg ieri al Franchi. Alla Fiorentina Women’s non basta un ottimo pri...

"La fine della favola viola". Questo il titolo scelto dal Corriere Fiorentino riguardo alla Fiorentina Women's, sconfitta dal Wolfsburg ieri al Franchi. Alla Fiorentina Women’s non basta un ottimo primo tempo, fatto di accortezza tattica e resistenza, per evitare la sconfitta (0-4), contro il Wolfsburg. L’andata degli ottavi di Champions League ha confermato ai 2400 del «Franchi» che la differenza fra le viola e le big d’Europa è ancora molto alta.