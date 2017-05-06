Della Valle: "Complimenti alle ragazze, emozioni uniche. Basta polemiche, dobbiamo stare uniti"

Domani dobbiamo vincere a Reggio Emilia contro il Sassuolo. È l'ultima speranza per l'Europa League" così Della Valle allo stadio Franchi

Dopo la vittoria dello scudetto della Fiorentina femminile ha parlato il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle: "Complimenti alle ragazze, ci hanno regalato un’emozione unica, siamo orgogliosi di loro. Domani dobbiamo vincere a Reggio Emilia contro il Sassuolo, i ragazzi vorranno riscattarsi per quello che è successo domenica. Domani daranno l’anima, la matematica ci dà speranza e la speranza è l’ultima a morire per l'Europa League. Non è il tempo delle polemiche, dobbiamo restare uniti”.