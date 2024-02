La Fiorentina Femminile batte l’Inter ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia. Juve probabile avversaria

La Fiorentina batte l’Inter ai calci di rigore e passa in Semifinale di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, l’Inter ai supplementari è passata in vantaggio con Cambiaghi, con le viola che sono riuscite a pareggiare con Hammarlund. Fiorentina perfetta dagli undici metri, per l’Inter errori decisivi di Polli e Thogersen. In semifinale la Fiorentina affronterà una fra Juventus e Sampdoria, con le bianconere che hanno ipotecato il passaggio del turno vincendo 4-0 all’andata. Lo riporta TMW.

Di seguito il video dei festeggiamenti pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della Fiorentina Women:

