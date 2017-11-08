Forza Fiorentina! L'ACF Women's stasera in Champions a caccia dell'impresa contro il terribile Wolfsburg...
Serata speciale per la Fiorentina Women's che questa sera scenderà in campo all'Artemio Franchi negli ottavi di finale di Champions League contro il Wolfsburg. Il Corriere Fiorentino questa mattina in...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 09:06
Serata speciale per la Fiorentina Women's che questa sera scenderà in campo all'Artemio Franchi negli ottavi di finale di Champions League contro il Wolfsburg. Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola parla di impresa da cercare per le ragazze di Sauro Fattori che nella conferenza stampa di vigilia ha detto: "Tedesche fortissime ma daremo loro filo da torcere".