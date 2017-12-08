Mauro: "A Torino per vincere contro la Juventus, vogliamo riaprire il campionato e vincere lo scudetto"

Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women's, ha parlato al Quotidiano Sportivo, nel giorno della partita contro la Juventus, queste le sue parole:“Non sono di Firenze ma sono qui da un anno e me...

Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women's, ha parlato al Quotidiano Sportivo, nel giorno della partita contro la Juventus, queste le sue parole:

“Non sono di Firenze ma sono qui da un anno e mezzo, mi sento sempre più fiorentina e so quanto conta questa partita qui”

La partita contro la Juventus? Loro meritano il primo posto in classifica ma il campionato è ancora molto lungo. Siamo usciti dalla Champions e ora siamo concentrate solo sul campionato. Possiamo fare l’impresa a Torino e una vittoria ci porterebbe vicine alla vetta, mentre con una sconfitta sarebbe un macigno pesante da digerire”.

Noi abbiamo iniziato male, complici i tanti impegni tra campionato e Champions e una squadra nuova, con diversi nuovi arrivi che hanno dovuto ambientarsi con noi. Io sono stata sottotono all’inizio, forse avevo bisogno di riposare, ma ora mi sento meglio e voglio giocare. In questi giorni si respira un’aria diversa tra di noi, siamo più unite e concentrate, vogliamo andare a Torino per vincere e dimostrare che ci siamo ancora anche noi”.