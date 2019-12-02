Carolina Morace critica Cincotta: "Butta via sempre un tempo. Per paura? O mancanza di convinzione?"

L'ex campionessa di calcio Carolina Morace, nel suo consueto editoriale su La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto dopo l’ultimo turno di Serie A femminile:"Tutto finito dopo la batosta della Juve...

L'ex campionessa di calcio Carolina Morace, nel suo consueto editoriale su La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto dopo l’ultimo turno di Serie A femminile:

"Tutto finito dopo la batosta della Juve alla Fiorentina, +5 sul Milan e +6 dalla Viola? No, il campionato è ancora lungo ma le inseguitrici devono cambiare marcia. La Fiorentina si è presentata a Vercelli ancora rimaneggiata e, soprattutto, con Parisi e De Vanna in panchina. Rispetto alla stagione passata Cincotta non riesce a trovare la centratura, squadra che appare senza idee e non in perfette condizioni fisiche. E in più butta sempre via un tempo. Per paura? Per mancanza di convinzione?".