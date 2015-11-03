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Notizie Cincotta Fiorentina

Cincotta: "Fiorentina sempre nel cuore. Favorita allo scudetto? Juventus, ma le Viola potranno infastidirla"

28 luglio 2021 08:03

Panico: "Voglio vincere con la Fiorentina. Motto? Attaccare bene e difendere benissimo"

16 luglio 2021 15:05

Cincotta: "Ringrazio Commisso, il ciclo si è concluso. Gattuso? Incarna lo spirito dei fiorentini"

13 giugno 2021 16:21

ACF, l'allenatore Cincotta lascia la panchina della Fiorentina Women's

08 giugno 2021 19:56

Corriere Fiorentino, Fiorentina femminile, non ci sono più obiettivi. Piovani sostituirà Cincotta?

15 marzo 2021 10:29

Cincotta andrà via a fine stagione, Commisso e Joe Barone guardano anche in casa Arsenal

12 marzo 2021 21:10

La Fiorentina Women's vince contro l'Inter 2-3 con il ritorno di Cincotta

24 gennaio 2021 15:18

Cincotta: "Portiamo Firenze in Champions League per il quarto anno di fila"

24 novembre 2020 15:15

Cincotta: "Le ragazze meritano un plauso, hanno giocato l'una per l'altra. Siamo una squadra nuova, ci serve tempo"

14 novembre 2020 22:27

Fiorentina Femminile, brutto pareggio con la Roma. Cincotta: “ In coppa servirà mentalità diversa”

08 novembre 2020 18:05

Cincotta: "Non si può giocare in dieci con la Juventus"

11 ottobre 2020 20:03

Cincotta: "Ci aspetta un campionato avvincente, partiamo subito forte contro l'Inter dell'ex Mauro"

06 agosto 2020 16:05

Cincotta: "Se fossimo in Champions saremmo orgogliose. Guagni? Se partisse tiferemmo per lei"

12 giugno 2020 19:13

Cincotta: "Rispetto verso tutte le vittime, non commento alcuna decisione relativa al mondo dello sport"

08 giugno 2020 21:51

Cincotta: "Durante la pandemia ho ricevuto una chiamata da Commisso. Scherzò sulla mia barba bianca.."

07 giugno 2020 19:53

Cincotta: "Il calcio femminile andrà sostenuto. Commisso lo sento spesso. Con Barone programmiamo il futuro"

15 aprile 2020 11:42

Commisso chiama a Cincotta: il futuro della Fiorentina Women's è al sicuro, ha un sostegno garantito

05 aprile 2020 11:46

Cincotta: "Scudetto? Non mi interessa chi vince né negli uomini che nelle donne"

29 marzo 2020 23:58

Cincotta: "La tecnologia ci aiuta a tenere gruppo compatto. Consiglio piccoli obiettivi giornalieri.."

23 marzo 2020 14:50

Cincotta: "Spiace non poter giocare, ma in situazioni d’emergenza è giusto calibrare le priorità"

26 febbraio 2020 13:41

Commisso: “Complimenti a Iachini e Cincotta. Domani, tutti al Franchi!”

19 gennaio 2020 18:02

Cincotta: "I colpi del mercato invernale arriveranno dall'infermeria. Ogni sfida la giochiamo con il coltello tra i denti"

18 gennaio 2020 19:07

Cincotta: "Un momento bellissimo per noi, vogliamo continuare così anche nel 2020"

15 dicembre 2019 18:18

Cincotta: "Vogliamo tornare alla vittoria. Bilancio positivo. Siamo qualcosa in più di dilettanti"

14 dicembre 2019 16:35

Cincotta: "Tanti complimenti alle giovani scese in campo, grande personalità"

11 dicembre 2019 20:29

La Fiorentina Women's ha vinto 3-0 contro l'Empoli Ladies. Reti di Agard, Bonetti e Cordia

07 dicembre 2019 17:12

Carolina Morace critica Cincotta: "Butta via sempre un tempo. Per paura? O mancanza di convinzione?"

02 dicembre 2019 13:09

Cincotta: "Domenica contro la Juve senza paura. Abbiamo superato il momento difficile. Gli infortuni..."

29 novembre 2019 14:27

Cincotta: "Dobbiamo migliorare mentalmente in difesa. Contro la Juve senza paura"

24 novembre 2019 00:21

Women's, domani alle 15 big match contro il Milan al "Bozzi". Le convocate viola

02 novembre 2019 00:11

Cincotta: "La differenza l'ha fatta l'aspetto fisico nel primo tempo a causa delle nostre assenze"

27 ottobre 2019 16:39

Cincotta: “Gara difficile, grande orgoglio da parte delle ragazze. Tre punti fondamentali”

19 ottobre 2019 20:07

Women's, vittoria 2-1 sul Tavagnacco. In rete De Vanna e Bonetti. La cronaca

12 ottobre 2019 18:31

Gli allenamenti della Fiorentina Women's sono solo in inglese per scelta di Cincotta. E non è l'unica grande novità di questa stagione

19 settembre 2019 14:21

Cincotta: "Il gap da colmare è ancora troppo. Applaudo le ragazze ma soprattutto i nostri tifosi"

12 settembre 2019 23:41

Cincotta: "Domani dobbiamo scalare l'Everest. Per provare a vincere abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

12 settembre 2019 00:04

Arriva il rinnovo per Cincotta. Sarà l'allenatore della Fiorentina Women's per altre due stagioni

28 agosto 2019 19:43

Domani le Women's in casa del Chelsea nell'andata degli ottavi Champions. Cincotta: " Loro fortissime, serve la prestazione"

16 ottobre 2018 19:17

Cincotta: "Noi siamo andati avanti in Champions, al contrario della Juventus. Vogliamo vincere"

13 ottobre 2018 20:55

Supercoppa donne, stasera c'è Fiorentina - Juventus. Cincotta ci crede: "Le ragazze sono pronte, vogliamo vincere"

13 ottobre 2018 15:53

Fattori e Cincotta: "Un 2017 bellissimo, ma ora ritroviamo la garra. Niente alibi nel 2018..."

12 gennaio 2018 16:54

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