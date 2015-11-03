Notizie Cincotta Fiorentina

Cincotta: "Fiorentina sempre nel cuore. Favorita allo scudetto? Juventus, ma le Viola potranno infastidirla"
28 luglio 2021 08:03
Panico: "Voglio vincere con la Fiorentina. Motto? Attaccare bene e difendere benissimo"
16 luglio 2021 15:05
Cincotta: "Ringrazio Commisso, il ciclo si è concluso. Gattuso? Incarna lo spirito dei fiorentini"
13 giugno 2021 16:21
ACF, l'allenatore Cincotta lascia la panchina della Fiorentina Women's
08 giugno 2021 19:56
Corriere Fiorentino, Fiorentina femminile, non ci sono più obiettivi. Piovani sostituirà Cincotta?
15 marzo 2021 10:29
Cincotta andrà via a fine stagione, Commisso e Joe Barone guardano anche in casa Arsenal
12 marzo 2021 21:10
La Fiorentina Women's vince contro l'Inter 2-3 con il ritorno di Cincotta
24 gennaio 2021 15:18
Cincotta: "Portiamo Firenze in Champions League per il quarto anno di fila"
24 novembre 2020 15:15
Cincotta: "Le ragazze meritano un plauso, hanno giocato l'una per l'altra. Siamo una squadra nuova, ci serve tempo"
14 novembre 2020 22:27
Fiorentina Femminile, brutto pareggio con la Roma. Cincotta: “ In coppa servirà mentalità diversa”
08 novembre 2020 18:05
Cincotta: "Non si può giocare in dieci con la Juventus"
11 ottobre 2020 20:03
Cincotta: "Ci aspetta un campionato avvincente, partiamo subito forte contro l'Inter dell'ex Mauro"
06 agosto 2020 16:05
Cincotta: "Se fossimo in Champions saremmo orgogliose. Guagni? Se partisse tiferemmo per lei"
12 giugno 2020 19:13
Cincotta: "Rispetto verso tutte le vittime, non commento alcuna decisione relativa al mondo dello sport"
08 giugno 2020 21:51
Cincotta: "Durante la pandemia ho ricevuto una chiamata da Commisso. Scherzò sulla mia barba bianca.."
07 giugno 2020 19:53
Cincotta: "Il calcio femminile andrà sostenuto. Commisso lo sento spesso. Con Barone programmiamo il futuro"
15 aprile 2020 11:42
Commisso chiama a Cincotta: il futuro della Fiorentina Women's è al sicuro, ha un sostegno garantito
05 aprile 2020 11:46
Cincotta: "Scudetto? Non mi interessa chi vince né negli uomini che nelle donne"
29 marzo 2020 23:58
Cincotta: "La tecnologia ci aiuta a tenere gruppo compatto. Consiglio piccoli obiettivi giornalieri.."
23 marzo 2020 14:50
Cincotta: "Spiace non poter giocare, ma in situazioni d’emergenza è giusto calibrare le priorità"
26 febbraio 2020 13:41
Commisso: “Complimenti a Iachini e Cincotta. Domani, tutti al Franchi!”
19 gennaio 2020 18:02
Cincotta: "I colpi del mercato invernale arriveranno dall'infermeria. Ogni sfida la giochiamo con il coltello tra i denti"
18 gennaio 2020 19:07
Cincotta: "Un momento bellissimo per noi, vogliamo continuare così anche nel 2020"
15 dicembre 2019 18:18
Cincotta: "Vogliamo tornare alla vittoria. Bilancio positivo. Siamo qualcosa in più di dilettanti"
14 dicembre 2019 16:35
Cincotta: "Tanti complimenti alle giovani scese in campo, grande personalità"
11 dicembre 2019 20:29
La Fiorentina Women's ha vinto 3-0 contro l'Empoli Ladies. Reti di Agard, Bonetti e Cordia
07 dicembre 2019 17:12
Carolina Morace critica Cincotta: "Butta via sempre un tempo. Per paura? O mancanza di convinzione?"
02 dicembre 2019 13:09
Cincotta: "Domenica contro la Juve senza paura. Abbiamo superato il momento difficile. Gli infortuni..."
29 novembre 2019 14:27
Cincotta: "Dobbiamo migliorare mentalmente in difesa. Contro la Juve senza paura"
24 novembre 2019 00:21
Women's, domani alle 15 big match contro il Milan al "Bozzi". Le convocate viola
02 novembre 2019 00:11
Cincotta: "La differenza l'ha fatta l'aspetto fisico nel primo tempo a causa delle nostre assenze"
27 ottobre 2019 16:39
Cincotta: “Gara difficile, grande orgoglio da parte delle ragazze. Tre punti fondamentali”
19 ottobre 2019 20:07
Women's, vittoria 2-1 sul Tavagnacco. In rete De Vanna e Bonetti. La cronaca
12 ottobre 2019 18:31
Gli allenamenti della Fiorentina Women's sono solo in inglese per scelta di Cincotta. E non è l'unica grande novità di questa stagione
19 settembre 2019 14:21
Cincotta: "Il gap da colmare è ancora troppo. Applaudo le ragazze ma soprattutto i nostri tifosi"
12 settembre 2019 23:41
Cincotta: "Domani dobbiamo scalare l'Everest. Per provare a vincere abbiamo bisogno dei nostri tifosi"
12 settembre 2019 00:04
Arriva il rinnovo per Cincotta. Sarà l'allenatore della Fiorentina Women's per altre due stagioni
28 agosto 2019 19:43
Domani le Women's in casa del Chelsea nell'andata degli ottavi Champions. Cincotta: " Loro fortissime, serve la prestazione"
16 ottobre 2018 19:17
Cincotta: "Noi siamo andati avanti in Champions, al contrario della Juventus. Vogliamo vincere"
13 ottobre 2018 20:55
Supercoppa donne, stasera c'è Fiorentina - Juventus. Cincotta ci crede: "Le ragazze sono pronte, vogliamo vincere"
13 ottobre 2018 15:53
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