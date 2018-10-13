Cincotta: "Noi siamo andati avanti in Champions, al contrario della Juventus. Vogliamo vincere"

L'allenatore della Fiorentina Women's ha parlato pochi minuti prima della partita tra Fiorentina e Juventus che si giocano la Supercoppa italiana, queste le sue parole:"Questa è la seconda esperienza...

L'allenatore della Fiorentina Women's ha parlato pochi minuti prima della partita tra Fiorentina e Juventus che si giocano la Supercoppa italiana, queste le sue parole:

"Questa è la seconda esperienza per noi in supercoppa dopo quella persa con il Brescia l'anno scorso dove incappammo in una gara difficile per il momento di difficoltà nostra, ma durante la stagione le ragazze sono riuscite a ribaltare la situazione e a vincere la Coppa Italia che ci ha portato qui. Sappiamo di giocare contro la squadra più forte d’Italia che si è rinnovata per questo, ma noi siamo la Fiorentina e per 90 minuti lotteremo con determinazione. In champions noi siamo andati avanti, la Juventus purtroppo no..."