“Questo stop rallenterà tristemente molte industrie compreso il calcio – ha detto a Tuttosport il mister della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta – e pertanto pure quello femminile che è uno degli anelli più fragili. Ecco perchè andrà sostenuto nella sua ripresa. Sento spesso Commisso, mi ha chiamato un paio di volte dagli Stati Uniti. È sempre gentile, presente, di buon umore, mi ha chiesto di non smettere mai di incoraggiare le ragazze. E poi (ride) ha scherzato per la mia barba sempre più lunga e ahimè bianca. Pure il direttore Barone mi ha chiamato, stiamo lavorando insieme sul futuro: la nuova proprietà viola crede molto nel settore femminile e lo sta mostrando ogni giorno con una grande presenza. Altra prova: il nuovo centro sportivo sarà anche la nostra casa. Il mio futuro per ora è a tinte viola. Sono a disposizione della società con cui stiamo lavorando tanto e abbiamo lo sguardo proiettato al futuro”.