Così Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s, intervistato dal giornalista Benedetto Ferrara nel corso di una diretta Instagram: “Ora come ora non mi interessa parlare di chi vince lo scudetto, né quello maschile né femminile. I miei genitori vivono a Milano, ogni giorno sto a sentire quali notizie arrivano dalla Lombardia. Quando sarà il momento saremo pronti e concentrati sul ripartire, adesso no. Sono d’accordo con chi dice che bisogna defilarsi e lasciare spazio a chi lotta per il vero Scudetto: medici, infermieri, e chi combatte in prima linea contro il virus. Il problema più grande per uno sportivo ora è non sapere quando si ripartirà: stiamo preparandoci per non essere sorpresi quando arriverà quel momento. Il mio cuore batte forte qui a Firenze, e spero che continuerà ad essere così anche una volta che la mia esperienza qui sarà finita”.

Tuttomercatoweb.com